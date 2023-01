Roth will mehr Transparenz bei Spendern im Humboldt Forum

Silvester: DWD vermeldet vorläufige Temperaturhöchstwerte für Berlin

Nach vorläufigen Temperaturmesswerten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es in Berlin an diesem Silvestertag so warm wie noch nie gewesen. An den Messstellen in den Ortsteilen Marzahn, Tempelhof und Buch wurden am Samstag Temperaturen zwischen 17,5 und 17,9 Grad Celsius gemessen, wie der DWD am Abend mitteilte. Die bisherigen historischen Höchsttemperaturen für Silvester wurden an allen drei Orten bislang im vergangenen Jahr erreicht und lagen jeweils bei etwas über 14 Grad.