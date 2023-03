WWF geißelt Farbattacke der Letzten Generation

Klimaprotest: Klimaaktivisten planen weitere Aktionen

Nach Protesten für Klimaschutz und schnellen Kohleausstieg planen Klimaschützer in Potsdam weitere Aktionen. «Staudenhof, Kohleausstieg in der Lausitz, Mühlrose-Abbaggerung: Wir haben genügend Themen auf dem Zettel», sagte Klimaaktivistin Jana Schelte von Extinction Rebellion Potsdam am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Schätzungsweise bis zu 200 Menschen waren am Samstag nach Polizeiangaben friedlich durch die Innenstadt gezogen. Der Protestzug führte von der SPD-Landeszentrale über das Rathaus zum Büro der Grünen und endete am Landtag.