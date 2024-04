Katharina Wackernagel ist kein Fan von Dating-Apps

Fridays for Future plant Kunstaktion in Berlin am 19. April

Die Bewegung Fridays for Future will am Freitag kommender Woche mit einer Kunstaktion in Berlin Aufmerksamkeit für den Klimaschutz schaffen. Zeitgleich soll es auch an anderen Orten in Deutschland Aktionen geben sowie weltweit Demonstrationen. «In Berlin mobilisieren wir diesmal keine Massen, sondern geben im Rahmen einer Aktion die Bühne frei für die Wissenschaft», hieß es von Fridays for Future zur Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Diesen Schritt gehen wir ganz bewusst: Während kein Kontinent sich so stark erhitzt wie Europa, eskalieren auch gerade hier Klimaleugnung und Klimarelativierung im politischen und öffentlichen Raum.»