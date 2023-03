Online-Anzeigen bei Polizei vorübergehend nicht möglich

Berlin-Lichtenberg: Nach Brand an Hochhaus: Ermittlungen aufgenommen

Ein oder mehrere Unbekannte haben an einem Hochaus in Berlin-Lichtenberg einen Brand ausgelöst. Nun ermittelt ein Brandkommissariat wegen versuchter schwerer Brandstiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach warfen ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht auf Freitag mutmaßlich eine Glasflasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen ein Fenster eines überwiegend gewerblich genutzten Gebäudes. Daraufhin standen das Fenster und die umliegende Hausfassade kurzzeitig in Flammen. Zeugen wurden durch einen lauten Knall und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und löschten den Brand. Dabei wurde niemand verletzt. Laut Polizei gebe es keine Hinweis auf ein politisches Tatmotiv. Die Ermittlungen dauern an.