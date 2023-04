Anzeigen gegen Radfahrer auf niedrigstem Stand seit 2015

Ukraine-Expertise: Europa-Uni will Forschung und Lehre zu Ukraine ausbauen

Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) will Lehre, Forschung und Wissenstransfer zur Ukraine stärker in den Vordergrund rücken. Dahingehende Aktivitäten sollen in den kommenden Monaten gebündelt und ausgebaut werden. Es gehe unter anderem um Angebote für ukrainische Studierende an der Uni und für geflüchtete Forschende, aber auch für Wissenschaftler vor Ort, kündigte der neue Präsident der Universität, Eduard Mühle, am Mittwoch an.