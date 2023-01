Mehr neue öffentliche Toiletten in Berlin kostenfrei

Einbruch: Jarasch will bei öffentlichen Klos neue Wege gehen

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch will auf die Vielzahl von Einbrüchen bei den Geldbehältern öffentlicher Toiletten reagieren. In ihrer Senatsverwaltung werde überlegt, einerseits eine kostenfreie Benutzung zu testen und andererseits eine Benutzung mit bargeldloser Bezahlung, teilte die Grünen-Politikerin am Dienstag mit. Für letztere Variante biete sich etwa die BVG-Guthabenkarte an, die an jedem Kiosk oder Späti zu haben sei.