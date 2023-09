Wieder mehr gemeldete Prostituierte

Mehr gemeldete Prostituierte in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Die Zahl der offiziell gemeldeten Prostituierten in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist nach Ende der Corona-Auflagen wieder gestiegen. Zum Jahresende 2022 waren bei den Behörden in Sachsen 827 (plus 45 Prozent) und in Sachsen-Anhalt 406 (plus 20 Prozent) Prostituierte gemeldet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit waren es 28 280 Prostituierte, ein Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.