Schwarz lässt über Startelf gegen RB rätseln

Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin

- Union hat einen Derby-Lauf. Die letzten vier Stadtduelle, davon eines im DFB-Pokal, gewannen allesamt die Köpenicker. Das Hinspiel am ersten Spieltag im Stadion An der Alten Försterei ging mit 3:1 an die Eisernen.- Frederik Rönnow wehrte für Union nach Daten von «FBRef» in dieser Saison bislang 80,4 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab. Das ist Liga-Bestwert für den Dänen. Sein Landsmann Oliver Christensen bei der Hertha kommt nur auf 60,6 Prozent abgewehrter Schüsse.- Angreifer Florian Niederlechner wird am Samstag erstmals nach seinem Wechsel zur Hertha im Kader stehen. Der 32-Jährige habe in seinem ersten Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sagte Trainer Sandro Schwarz. Ob er Niederlechner gleich in die Startelf beordert, ist offen.- Herthas Lucas Tousart ist einer der laufstärksten Spieler der Liga. Nach Daten des «Kicker» hat er in dieser Saison bereits 185,82 Kilometer abgerissen. Als Team liegt Hertha mit 1913,91 Kilometern allerdings nur auf Rang 15. ...