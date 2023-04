Home

Handball: Füchse gegen Montpellier: Finale in European League möglich

Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. «Mit Montpellier hat uns das nominell schwerste Los erwischt. Sie sind auch im Rennen um die französische Meisterschaft dabei», sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert. «Sie haben schon bewiesen, dass sie eine extrem hohe Qualität haben», fügte der Coach des Bundesliga-Zweiten zum Duell mit dem zweifachen Champions-League-Sieger an.

Berlins Jacob Tandrup Holm (l-r), Paul Drux, Fabian Wiede und Marko Kopljar jubeln nach dem Sieg. © Andreas Gora/dpa

Im Endspiel könnte es zu einem deutschen Duell kommen. Frisch Auf Göppingen spielt im zweiten Halbfinale gegen den spanischen Vertreter Fraikin BM Granollers. Das Finalturnier steigt am 27./28. Mai in Flensburg. Die Norddeutschen waren im Viertelfinale an Granollers gescheitert und hatten dadurch das Final Four in eigener Halle verpasst. Die Füchse hatten am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Kadetten Schaffhausen einen Vier-Tore-Rückstand aus der ersten Partie noch aufgeholt und so das Finalturnier erreicht. Göppingen hatte sich gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice durchgesetzt.

