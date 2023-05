Landessportbund will Diskriminierung im Sport bekämpfen

Wegner zu Angriff in Neukölln: «unfassbare Tat»

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist nach der Messerattacke an einer Schule in Neukölln eigenen Angaben zufolge mit der Polizei im Kontakt. «Ich bin im engen Austausch mit der Polizei, die den Täter bereits in Gewahrsam genommen hat», schrieb Wegner am Mittwochabend bei Twitter. Er sei erschüttert über diese «unfassbare Tat». «Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den beiden verletzten Mädchen, denen ich schnelle und gute Genesung wünsche. Den Eltern, Lehrern, Mitschülern sowie den Freunden gilt mein aufrichtiges Mitgefühl», schrieb Wegner.