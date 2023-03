Rekord bei Fehltagen: Psychische Krankheiten in Brandenburg

Luftverkehr: Flugverkehr an mehreren Airports wegen Warnstreiks gestört

An den Flughäfen Hamburg und Hannover sowie dem Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER haben Warnstreiks begonnen. Nachdem die Beschäftigten an den norddeutschen Airports bereits ab Sonntagabend die Arbeit niedergelegt hatten, folgte am frühen Montagmorgen das Sicherheitspersonal am BER. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher am frühen Montagmorgen. Die Gewerkschaft rief auch die Beschäftigten des Bremer Airports auf, ihre Arbeit bis Mitternacht niederzulegen.