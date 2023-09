SED-Aufklärungs-Beauftragte fordert mehr Unterstützung

Jubiläum mit Pussy Riot: 20. Neiße Filmfestival

Beim 20. Neiße Filmfestival (23. bis 28. Mai) laufen in drei Wettbewerben und diversen Reihen rund 90 Produktionen. Eröffnet wird es mit der surrealen Tragikömodie «Franky Five Star» über die Suche nach sich selbst im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau, nach der Preisverleihung spielt die russische Band Pussy Riot unter freiem Himmel am Kühlhaus in Görlitz, wie die Veranstalter am Montag in Dresden ankündigten.