Union-Coach Fischer stellt Rönnows Comeback in Aussicht

DFB-Pokal: Union-Trainer Fischer setzt auf Rotation im Maße

Fußball-Trainer Urs Fischer von Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin wird trotz des bestehenden Spiele-Marathons auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals vornehmlich auf seine Stammelf vertrauen. «Es wird in diesem Spiel eine Rotation in Maßen geben», sagte der 56-jährige Schweizer am Tag vor dem Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). Trotz des Klassenunterschieds bleibt Fischer, der bisher noch nie gegen das Team von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt gewinnen konnte, gewohnt zurückhaltend: «Wir müssen uns am Limit bewegen, um in die nächste Runde einzuziehen.