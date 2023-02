Hertha BSC startet mit Niederlechner gegen Augsburg

Wetter: Schneematsch und glatte Straßen in Berlin und Brandenburg

Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf nasse und glatte Straßen einstellen. «Besonders am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag kann es zu überfrierender Nässe kommen», erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Am Samstag fallen demnach tagsüber zunächst Schneeregen und Graupelschauer, bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad.