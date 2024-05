Friedländer appelliert beim Filmpreis an Filmschaffende

Rat von Olaf Scholz: NS-Gedenkstätten anschauen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland aufgefordert, die NS-Gedenkstätten zu besuchen. «Ich bin immer dafür, dass man sich die grauenhaften Stätten des Terrors der Nazis in Deutschland anschaut und darüber Verständnis entwickelt, was für eine grausame Geschichte das gewesen ist. Was für ein unvorstellbares Verbrechen die Shoah gewesen ist. Das muss im Bewusstsein sein», sagte Scholz am Samstagabend in der Benefiz-Gala «Ein Herz für Kinder» von ZDF und «Bild» in Berlin.