Gysi fordert sofortigen Waffenstillstand und Diplomatie

Jahrestag: Großeinsatz zur Demo von Wagenknecht und Schwarzer

Die Demonstration der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der prominenten Frauenrechtlerin Alice Schwarzer für «Frieden in der Ukraine» an diesem Samstag in Berlin stellt die Polizei erneut vor besondere Herausforderungen. Angemeldet sind bei der Polizei 10.000 Teilnehmer für die Veranstaltung am Brandenburger Tor. «Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es mehr werden», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Polizei wird mit mehr Leuten im Einsatz sein als am (heutigen) Freitag, wenn etwa 800 Polizisten und Polizistinnen die Demonstrationen von Ukrainern und ihren Unterstützern zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine begleiten.