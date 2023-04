Fühle mich mehr als Frau diskriminiert denn als Ostdeutsche

Sinti und Roma: Land Brandenburg bekräftigt Solidarität mit Roma

Zum Internationalen Tag der Roma an diesem Samstag hat das Land Brandenburg seine Solidarität mit der Minderheitengruppe unterstrichen. «Unsere Verantwortung ist es, an die NS-Verbrechen an Sinti und Roma und ihre jahrhundertelange Ausgrenzung zu erinnern», erklärte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Freitag. Sinti und Roma gehörten zur Gesellschaft, Geschichte und Kultur. «Wir zeigen uns solidarisch mit den Sinti und Roma, nicht nur, aber auch an diesem besonderen Tag der Roma, der an die Anfänge ihrer Bürgerrechtsbewegung erinnert - und an den Einsatz gegen Diskriminierung in der Gegenwart.»