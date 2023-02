Stübgen: «Keine wohlfeilen Ankündigungen mehr»

Berlin-Friedrichshain: Amokalarm in Jobcenter: Polizei findet nichts Verdächtiges

Ein Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche alarmierte Polizisten fanden aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges in dem fünfstöckigen Gebäude, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag sagte. Der Alarm sei gegen 14.40 Uhr in dem Jobcenter ausgelöst worden. Gegen 15.00 Uhr sei die Polizei im Gebäude gewesen. Alle Räume würden überprüft, die Rede war von etwa 1000 Büros.