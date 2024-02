Woidke betont Bedeutung des zweiten Standortes

SPD-Fraktion greift Innenminister Stübgen an

In der Brandenburger Regierungskoalition bahnt sich neuer Krach an: Nach den Grünen greift auch die SPD-Fraktion im Landtag Innenminister Michael Stübgen (CDU) scharf an. Der SPD-Innenpolitiker Uwe Adler warf Stübgen am Donnerstag mangelndes Engagement für die Arbeit der Polizei und Populismus im Zusammenhang mit den festen Kontrollen an der polnischen Grenze vor.