Geplatztes Großaquarium: Gäste sollen Hotel verlassen

Wegen der schweren Beschädigungen an dem Berliner Großaquarium müssen auch die Gäste des umgebenden Hotels das Gebäude verlassen. Das erklärte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen. Rund 350 Personen hätten sich noch in dem Hotel befunden. Das Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom war nach Angaben der Polizei am Morgen geplatzt.

Ein Feuerwehrmann begutachtet Trümmer in einem Hotel an der Karl-Liebknecht-Straße. © Christoph Soeder/dpa

