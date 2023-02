Weniger rechtsextreme Aktionen in Brandenburg

Demonstrationen: Energie-Proteste in Sachsen beschäftigen die Polizei

Die zum Teil nicht angekündigten Proteste gegen steigende Energiepreise, Inflation und aktuelle politische Entscheidungen beschäftigen die Polizei in zahlreichen sächsischen Kommunen. Am Montag versammelten sich in vielen Orten Demonstranten. Die Teilnehmerzahlen reichten von 100 Menschen in Hoyerswerda bis hin zu 2500 in Bautzen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Polizei und Verdi berichteten von einzelnen aggressiven Attacken.