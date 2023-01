Problematische Polizei-Gruppen-Chats: 101 Ermittlungen

Klimaschutz: Nach Straßenblockaden: Weitere Aktivisten verurteilt

Weil er an sieben Straßenblockaden in Berlin beteiligt war, ist ein 40-jähriger Klimaschutz-Demonstrant zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Mann aus Dresden am Freitag der Nötigung in sieben Fällen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte durch Festkleben an die Fahrbahn in vier Fällen schuldig.