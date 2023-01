Brandenburg startet Aussteiger-Programm für Extremisten

Flüchtlinge: Fast 40.000 Flüchtlinge in Brandenburg auf Kommunen verteilt

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr als Folge des Ukraine-Kriegs deutlich mehr geflüchtete Menschen in die Landkreise und kreisfreien Städte gekommen. Etwa 39.000 Menschen seien von der Zentralen Ausländerbehörde dorthin verteilt worden, sagte der Abteilungsleiter für Ausländerangelegenheiten im Innenministerium, Andreas Keinath, am Mittwoch im Integrationsausschuss des Landtags. Rund 4000 Menschen seien zum Jahresende in der Erstaufnahme gewesen. Damit seien 2022 insgesamt rund 43.000 Geflüchtete in Brandenburg aufgenommen worden.