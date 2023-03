0:3 bei Union Saint-Gilloise: FCU scheitert in Europa

Gedenken: Steinmeier: Märzrevolution setzte Geist der Freiheit frei

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Märzrevolution von 1848 erinnert und den Mut der damals für liberale Freiheitsrechte kämpfenden Menschen gewürdigt. «Wir wissen, die Revolution scheiterte damals, auf den Barrikaden und in den Parlamenten. Die alten Mächte gewannen bald in ganz Europa wieder die Oberhand», sagte er am Freitagabend bei einem «Republikanischen Bankett» im Berliner Schloss Bellevue. «Aber der Geist der Freiheit war in der Welt, und er ließ sich von keinem Obrigkeitsstaat, von keiner Diktatur mehr ersticken.»