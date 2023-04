Verdacht auf Kinderpornografie: Zehn Durchsuchungen

Wasserball: Potsdam schlägt SG Neukölln in Platzierungs-Playoffs

Der OSC Potsdam hat im ersten Spiel der Best-of-Three-Platzierungsplayoffs um die Ränge 5 bis 8 am Mittwochabend die SG Neukölln mit 12:9 besiegt. Die folgenden Partien der Serie, in der zwei Erfolge für den Sieg nötig sind, werden am Samstag und Sonntag bei der SG Neukölln in Berlin-Schöneberg ausgetragen. Der Gewinner der Serie spielt danach gegen den Sieger des Duells zwischen Krefeld 72 und Ludwigsburg 08 um Meisterschaftsrang 5. Dieser wird mit der Teilnahme an einem internationalen Cup-Wettbewerb in der kommenden Saison belohnt.