Erneuerte Pipeline soll mehr Erdöl nach Schwedt bringen

Bundesliga: Union Berlin verurteilt rassistische Kommentare gegen Profis

Der 1. FC Union Berlin hat rassistische Kommentare gegen seine Spieler in sozialen Medien scharf verurteilt. «Immer wieder werden unsere Spieler auf Social Media rassistisch beleidigt, so auch in den vergangenen Wochen. Es reicht uns, die klare Message lautet: Rassisten, verpisst euch!», hieß es in einem Tweet der Köpenicker am Donnerstagabend. Auf einem dazugestellten Bild waren auf einer Seite einige rassistische Kommentare abgebildet. Daneben war unter dem Slogan «Wir gemeinsam gegen Rassismus» ein Foto der Union-Mannschaft im Kreis zu sehen. «Bei uns im Stadion An der Alten Försterei oder unterwegs: Sprecht es an und geht auf Ordner zu, wenn ihr sowas mitbekommt!», hieß es weiter.