Gegen Baum gefahren: Vier Verletzte in Elsterwerda

Oldenburg: Feuer zerstört Einfamilienhauses in Ganderkesee

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) zerstört. Sechs Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Das Feuer war am Mittwochnachmittag in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Demnach hatte die sechsjährige Tochter der Familie unbeaufsichtigt im ersten Obergeschoss mit einer Kerze herumgespielt. Zunächst geriet ein Bett in Brand, das Feuer breitete sich dann im Zimmer und schließlich im gesamten Haus aus.