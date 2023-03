Verdacht auf Kinderpornografie in Nudisten-Verein

Berlin-Hohenschönhausen: Feuer in Pflegeheim - Zweiter Bewohner gestorben

Nach dem Feuer am Montagmorgen in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin-Hohenschönhausen ist ein zweiter Bewohner gestorben. Der 67-jährige Mann erlag am Montagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 49 Jahre alter Mann war zuvor schon gestorben, nach ersten Angaben an Rauchvergiftung.