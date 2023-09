Kapek: Sicherheitsgefühl am Görlitzer Park gekippt

«Sicherheitsgipfel»: Wegner erwartet konkrete Maßnahmen

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet von dem (heutigen) «Sicherheitsgipfel» des Senats Beschlüsse zu «konkreten Maßnahmen». «Wir haben eine problematische Situation in der Stadt», sagte Wegner am Freitag dem RBB-Inforadio. Dabei gehe es nicht nur um den Görlitzer Park in Kreuzberg und den Leopoldplatz im Wedding, sondern man müsse «auch andere Parkanlagen, Grünflächen und Angsträume in den Blick nehmen», sagte er und fügte hinzu: «Damit die Sicherheit in unserer Stadt besser wird.» So wie es derzeit sei, könne es nicht weitergehen, sagte Wegner. «Wir müssen uns den Görlitzer Park zurückholen.»