Spandauer Wasserballerinnen peilen zweiten Supercupgewinn an

Wasserball-Bundesliga: Spandauer Wasserballerinnen starten in Finalserie

Die Wasserballerinnen von Spandau 04 wollen es in ihrer Finalserie besser machen als die Männer des Berliner Vorzeige-Vereins. Im Best-of-three-Finale um die deutsche Meisterschaft treffen sie zum dritten Mal in Folge auf Bayer Uerdingen 08 und sind erneut Favoritinnen auf die Meisterschaft. Das erste Match findet am Samstag (14.30 Uhr) in Uerdingen statt, das Rückspiel am 4. Juni (16.00 Uhr) in Berlin. Sollte nach den beiden Begegnungen kein Sieger feststehen, wird die Entscheidung am 5. Juni in Berlin (14.00 Uhr) fallen.