Sportgymnastik-Talent stirbt mit nur 16 Jahren

Viele Berliner Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore

Am Montag haben zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte passend zu den kalten Temperaturen den Betrieb aufgenommen. Glühwein, Crêpes und Co. gibt es ab jetzt etwa am Schloss Charlottenburg, am Roten Rathaus oder am Alexanderplatz. Im Verlauf der Weihnachtssaison bieten fast 100 Weihnachtsmärkte Winterfans ihre Produkte an, wie auf einer Übersicht der Stadt zu sehen ist. Einige thematisch spezialisierte Weihnachtsmärkte wie etwa den Zero Waste Weihnachtsmarkt oder den Afrikanischen Wintermarkt solle es zusätzlich nur für die Dauer des ersten Dezemberwochenendes geben.