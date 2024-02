Protestgruppe blockiert Druckerei des Axel-Springer-Verlags

Zwischen Barcelona und Vechta: Alba wieder im Terminstress

Die Basketballer von Alba Berlin wollen die deutliche Euroleague-Niederlage am Freitagabend schnell abhaken. Zum einen war die 77:93-Auswärtspleite beim FC Barcelona erwartbar, zum anderen sind die internationalen Playoff-Plätze ohnehin außer Reichweite. Zumal das Team am Samstag schon wieder auf Reisen war. «Das geht ja schon die ganze Saison so. Das müssen wir überleben, so gut wie möglich», sagte Trainer Israel Gonzalez.