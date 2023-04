Polizei verbietet Palästinenser-Kundgebungen in Berlin

Vorfälle bei einer Palästinenser-Kundgebung am Karsamstag haben Empörung ausgelöst. Nun sollte es erneut Kundgebungen geben. Doch die Polizei schätzt die Gefahr als zu groß ein.

Die Berliner Polizei hat zwei für das Wochenende geplante pro-palästinensische Kundgebungen verboten. Es bestehe die Gefahr, dass es bei den Versammlungen zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten komme, teilte die Polizei als Versammlungsbehörde am Donnerstag mit. Zu dieser Bewertung sei man auch aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren sowie in jüngerer Vergangenheit gekommen, hieß es.

Das Verbot gilt für eine Kundgebung am Samstag auf dem Hermannplatz und eine Demonstration am Sonntag durch Neukölln anlässlich des «Tages der palästinensischen Gefangenen» in israelischen Gefängnissen. Auch jegliche Ersatzveranstaltungen bis zum 16. April seien verboten, hieß es von der Polizei.

Die Veranstalter können gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegen. Auch wenn das Verbot Bestand haben sollte, will die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sein, um mögliche Ansammlungen von Demonstranten zu verhindern und das Verbot durchzusetzen.

Die Berliner Polizei stand zuletzt in der Kritik, weil sie eine Palästinenser-Demonstration am Karsamstag nicht gestoppt hatte. Dabei waren nach Angaben von Beobachtern israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen worden. Die Organisation democ stellte nach eigenen Angaben Videomaterial von der Kundgebung in Neukölln und Kreuzberg ins Netz. Mehrere Menschen erstatteten Anzeige.

Die Polizei ermittelt bislang nach eigenen Angaben in einem konkreten Fall wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Aufnahmen der Polizei und weiterer Videos zu der Veranstaltung würden nochmals durch Dolmetscher ausgewertet und überprüft, hieß es. Weitere Angaben dazu und zu den nun verbotenen Versammlungen am Wochenende will Polizeipräsidentin Barbara Slowik an diesem Freitag (13.00 Uhr) bei einem Pressegespräch machen, wie es am Donnerstag hieß.

Nach den Geschehnissen am Karsamstag waren Rufe nach einem Verbot der anstehenden Kundgebungen laut geworden. «Aus unserer Sicht sind wieder aktiv gesteuerte Straftaten aus dem Versammlungsgeschehen heraus zu erwarten», sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sven Hüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er bezog sich dabei insbesondere auf die für Sonntag angemeldete Demonstration, zu der im Netz das palästinensische Netzwerk Samidoun aufruft. «Vor diesem Hintergrund darf diesem Verein keine Möglichkeit eingeräumt werden, Menschenfeindlichkeit zu propagieren», so Hüber.

Laut Sicherheitskreisen schätzt der Verfassungsschutz die Gruppe als israelfeindlich und der radikalen Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) nahestehend ein. Samidoun soll auch an der Demonstration am Karsamstag beteiligt gewesen sein.