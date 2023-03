2500 Polizisten im Einsatz für Netanjahu

Ein Staatsgast mit der höchsten Sicherheitsstufe ist für die Polizei immer eine besonders große Aufgabe. Dazu kamen Demonstrationen politischer Gegner. Sie blieben aber kleiner als erwartet.

Während des Besuches des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Berlin haben mehrere Hundert Demonstranten gegen dessen Politik protestiert. Sie versammelten sich vor allem am Nachmittag im Regierungsviertel und am Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von etwa 500 friedlichen Demonstranten auf dem Pariser Platz. Angemeldet waren ursprünglich 1000 Teilnehmer.

Die Demonstration richtete sich unter anderem gegen eine Justizreform, die Netanjahus rechts-religiöse Regierung im Schnellverfahren durchsetzen will. Sie soll dem israelischen Parlament ermöglichen, Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung in Gefahr. In Israel gibt es derzeit regelmäßig Großdemonstrationen gegen die geplante Gesetzesänderung.

Auf dem Schild eines Demonstranten am Brandenburger Tor stand: «Rettung der israelischen Demokratie», auf einem anderen: «Niemand steht über dem Gesetz! Ohne Demokratie gibt es keine Gleichheit.» Ein Mann hielt eine israelische Fahne mit der Aufschrift: «Diktatur passt hier nicht». Mehrere israelische Flaggen waren zu sehen.

Netanjahu war in der Nacht zu Donnerstag in Berlin eingetroffen. Er traf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Rückreise war für den Abend geplant.

Für die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Besuch wurden 2500 Polizisten eingesetzt. Die Berliner Polizei erhielt dafür Unterstützung aus zehn Bundesländern und von der Bundespolizei, wie ein Sprecher sagte. Ursprünglich war von mehr als 3000 Polizisten die Rede, der Besuch wurde aber verkürzt.

Bereits seit Mittwoch war in Berlin die Gegend um das Hotel Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo abgesperrt. Am Donnerstag wurde auch der Bereich um das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue wegen der verhängten Sicherheitsstufe Eins großräumig gesperrt. Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger mussten deutliche Umwege in Kauf nehmen. Einschränkungen galten auch im Flugverkehr über ganz Berlin und dem näheren Umland sowie für den Schiffsverkehr auf der Spree im Regierungsviertel.

Ursprünglich war der Abflug Netanjahus für Freitagmorgen angekündigt worden. Durch die Verkürzung der Reise könne die Polizei ihre Leute früher als geplant wieder abziehen, die Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen beenden und die Gegenden freigeben, hieß es.