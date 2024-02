Bauern beenden Protest: Übergang dennoch gesperrt

Bauern wollen an Grenzübergängen zu Polen protestieren

Autofahrer müssen wegen Bauern-Protesten an den Grenzübergängen zu Polen mit Verkehrseinschränkungen rechnen. An diesem Freitag ist ab 4.00 Uhr morgens bis zum Mittag eine Versammlung in Küstrin-Kietz geplant, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Donnerstag sagte. Am Montag sei eine Protestaktion in Frankfurt (Oder) ab 6.00 Uhr angemeldet. Es sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.