Traumaberatung für politisch Verfolgte wird ausgeweitet

Warnstreik: Beschäftigte in Energiebranche legen Arbeit nieder

Im Tarifkonflikt in der privaten Energiewirtschaft sind am Donnerstag Beschäftigte in Brandenburg in den Warnstreik getreten. Es gab Arbeitsniederlegungen und Streikversammlungen an den Standorten des Strom- und Gasnetzbetreibers Edis in Fürstenwalde (Oder-Spree), Potsdam und Demmin (Mecklenburg-Vorpommern). Auch beim Energieunternehmen EnviaM traten Beschäftigte laut Gewerkschaft in Cottbus und Chemnitz für einige Zeit in den Ausstand.