Eastside gewinnt zum achten Mal seit 2014 den DTTB-Pokal

Tischtennis: Eastside-Auftakt in Champions League am Samstag in Sardinien

Der fünfmalige Tischtennis-Champions League-Gewinner und Vorjahresfinalist TTC Berlin Eastside startet am Samstag (18.30 Uhr) in die Champions League. In der Dreier-Gruppe A mit ASC Quattro Mori Cagliari (Italien) und UCAM Cartagena (Spanien) bestreiten die Berlinerinnen den Auftakt in Cagliari auf Sardinien. Nach der aufgrund der Corona-Pandemie 2021 in Turnierform ausgetragenen Vorrunde kehrt man nun zum Hin-/Rückspiel-Modus zurück. Die beiden Ersten ziehen in die K.o.-Runde ein, der Dritte spielt im zweitrangigen Europa-Cup weiter.