Äste brechen unter Schneelast ab - Vorsicht im Park Branitz

CDU-Bundesvorsitzende: Merz: Gute Ausgangslage für CDU bei Wiederholungswahl

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz sieht gute Chancen, dass die Berliner CDU die Wiederholungswahl am 12. Februar gewinnt. «Wir liegen in den Umfragen vorn. Das ist eine gute Ausgangslage», sagte Merz der «Berliner Zeitung» (Samstag/Sonntag). Zwar seien Umfragen Augenblicksaufnahmen. «Aber der Trend, den wir in den letzten Wochen sehen, stimmt uns zuversichtlich», so Merz. Der CDU-Chef hat angekündigt, im Wahlkampf zweimal aufzutreten: Am 27. Januar in Neukölln und kurz vor der Wahl am 10. Februar bei einer großen Abschlussveranstaltung mit Spitzenkandidat Kai Wegner. «Ich unterstütze Kai Wegner mit ganzer Kraft», sagte er der Zeitung.