Union-Generalprobe gegen Žilina: Einsatz von Roussillon

Fussball: Union Berlin spielt bei Thorsby-Debüt gegen Hannover 1:1

Wenige Tage nach dem Derby-Sieg gegen Hertha BSC ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin in einem Testspiel gegen Hannover 96 zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gekommen. Das Führungstor für den in dieser Saison in der Liga noch sieglosen Zweitligisten erzielte Nicolo Tresoldi in der 53. Minute. Der späte und nicht unverdiente 1:1-Ausgleich gelang Kevin Behrens in der 87. Spielminute. Kurz zuvor hatte Tymoteusz Puchacz für Union den Pfosten getroffen (86.).