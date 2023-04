Hertha-Rückkehrer Dardai: «Wir brauchen Führungsspieler»

Obduktionstermin unklar: Ermittlungen zu Tod nach Polizeieinsatz

Nachdem ein 45-Jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz in Brandenburg gestorben ist, laufen die Ermittlungen zu einer möglichen Schuld der Polizisten weiter. Die Leiche des Mannes sollte in dieser Woche in Berlin obduziert werden, um die Todesursache festzustellen. Der genaue Zeitpunkt der Obduktion sei nicht bekannt, sagte eine Berliner Polizeisprecherin am Montag. Der Mann war in der vergangenen Woche in einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln gestorben.