Scholz besucht die Volleyballerinnen des SC Potsdam

Bundeskanzler Olaf Scholz hat anlässlich des Weltfrauentags die Volleyballerinnen des SC Potsdam beim Training besucht - und direkt ein Lob von SCP-Kapitänin Laura Emonts bekommen. Das Angebot, mit den SCP-Frauen gemeinsam Volleyball zu spielen, schlug Scholz am Mittwoch zunächst aus, zog dann aber doch das Sakko aus und probierte sich am Ball. «Mit meiner Performance als Volleyball-Spieler war ich nicht so zufrieden. Das letzte Mal habe ich das in der Schule gemacht», sagte Scholz selbstkritisch. «Er hat sich ganz gut gemacht. Ich fand es vor allem gut, dass er es überhaupt versucht hat», sagte unterdessen Emonts. «Ich finde es schön, dass er uns die Aufmerksamkeit schenkt.»

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Britta Pedersen/dpa

Für Scholz gab es zum Besuch einen goldenen Volleyball samt Unterschriften der Spielerinnen sowie ein Trikot, das mit seinem Namen und der Nummer 61 - seinem Wahlkreis in Potsdam - beflockt war. «Es ist toll, hier in der Region so erfolgreichen Sport zu haben - besonders bei den Frauen. Und ich finde es sehr begeisternd, dass das in der Nachwuchsarbeit sichtbar ist», sagte der 64 Jahre alte Politiker. Insgesamt nahm sich der Politiker in der Arena am Luftschiffhafen gut eine Stunde Zeit, stand für Fotos zur Verfügung und stellte sich den Fragen der anwesenden Nachwuchsspielerinnen. «Ich versuche, es hinzukriegen, in Potsdam immer Mal zum Sport zu gehen. Hier gibt es ja durch die unterschiedlichen Stützpunkte genug zu sehen», sagte der Bundeskanzler, der ankündigte, bald bei einem Spiel der Volleyballerinnen vorbeischauen zu wollen. Die Potsdamerinnen bereiten sich aktuell auf ihr Auswärtsspiel bei Ligakonkurrent VC Wiesbaden am Samstag (19.00 Uhr) vor. Das nächste Heimspiel findet am 1. April (19.00 Uhr) gegen den USC Münster statt.

