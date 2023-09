Faeser: Bahnanlagen besser schützen - Mehr Kameras geplant

Normaler Bahnverkehr zwischen Hamburg-Berlin ab Mittag

Unbekannte Täter setzten am Freitag drei Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg in Brand. Auch am Samstagmorgen kommt es auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg noch zu Ausfällen und Verspätungen. Ab Mittag soll sich der Verkehr normalisieren.