Fünf brennende Autos: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin: Autos angezündet: Polizei nimmt Verdächtigen an Tatort fest

Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain einen mutmaßlichen Brandstifter am Tatort festgenommen. Der Mann soll in der Nacht zu Donnerstag an zwei unterschiedlichen Orten Autos angezündet zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 33-Jährige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.