Teenager bei Wohnhausbrand in Marzahn schwer verletzt

Extremsportlerin umrundet Deutschland: Ziel erreicht

An 120 Tagen lief sie einmal die deutsche Grenze ab - und brauchte für die 5200 Kilometer 14 Paar Sportschuhe. Extremsportlerin Joyce Hübner ist am Mittwoch am Ziel ihrer Deutschlandumrundung angekommen - in Frankfurt (Oder). Die letzte Etappe legte die 35-Jährige am Mittwoch in Begleitung von etwa 20 Läuferinnen und Läufern vom Ort Manschnow in die Oderstadt zurück. In Frankfurt (Oder) war sie Anfang Mai gestartet. Insgesamt war Hübner 140 Tage unterwegs. Auf der Strecke hatte sie 20 Ruhetage.