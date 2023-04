Polizeikontrollen: 13 Festnahmen bei länderübergreifender Fahndungsaktion

Bei einer länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrollaktion hat die hessische Polizei 446 Straftaten verzeichnet und 13 Menschen vorläufig festgenommen. Im Fokus der Kontrollen habe in den vergangenen Tagen die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen gestanden, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Es sei vermehrt auf größeren Verkehrsstraßen und in Gegenden zu Kontrollen gekommen, in denen in der Vergangenheit häufiger Einbrüche stattgefunden hatten, sagte ein Sprecher des Ministeriums. In Hessen seien knapp 4800 Menschen und über 2600 Fahrzeuge kontrolliert worden, hieß es. An den länderübergreifenden, offenen und verdeckten Fahndungen hatten sich den Angaben zufolge neben Hessen auch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen beteiligt.