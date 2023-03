Regionalzug fährt gegen herabhängende Oberleitung

Regierung: Demonstrierende protestieren gegen «Rückschrittskoalition»

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die Pläne von CDU und SPD zur Bildung einer Koalition protestiert. An einer Demonstration, die vom Hermannplatz in Neukölln Richtung Mitte führte, beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter rund 2000 Menschen. Die Polizei sprach von etwa 800 Teilnehmern.