Versuchter Kabeldiebstahl: S8, S2 und S85 unterbrochen

Euroleague-Heimsieg: Alba hat Glauben zurück: «Richtig Überzeugung im Spiel»

Bei Alba Berlin waren am Donnerstagabend nur freudige Gesichter zu sehen. Eigentlich war es nur ein sportlich bedeutungsloser Euroleague-Heimsieg, und doch war es so viel mehr. «Das war mental wirklich erstklassig. Da war wieder richtig Überzeugung im Spiel, Glaube im Spiel. Genau das, was in den letzten Wochen auch so ein bisschen gelitten hatte», sagte Manager Marco Baldi nach dem 95:93-Erfolg gegen Anadolu Efes Istanbul.