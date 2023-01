Jugendliche bei Einbruch in Grundschule gefasst

Kriminalität: Hungriger Einbrecher kehrt zurück: Polizei schnappt ihn

Kochen und duschen in einem fremden Haus hat einem mutmaßlichen Einbrecher in Baden-Württemberg nicht ausgereicht: Am Tag nach der Tat kehrte er am Donnerstag zurück an den Ort des Geschehens in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) und konnte dann geschnappt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.