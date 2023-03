Messerattacke im «Staaken Center»: Polizei sucht Zeugen

Für ein versuchtes Tötungsdelikt im Einkaufszentrum «Staaken Center» im Stadtteil Spandau bitten die Ermittler um Hilfe. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchen sie Zeugen, die den Angriff am Montag beobachtet haben. Dabei soll ein Mann in dem Einkaufszentrum in der Obstallee bei einem Streit einen 28-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Polizist in Uniform. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Der 28-Jährige wurde nach Polizeiangaben in einem Krankenhaus notoperiert. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter war geflüchtet, hatte sich aber später auf einer Polizeidienststelle gestellt und war festgenommen worden.

