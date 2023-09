Marathon-Rekordler Petros zu Schuhen: Nie so gutes Gefühl

Zu den Rekorden im Marathon trägt auch das verbesserte Schuhwerk bei. Der beste deutsche Läufer Amanal Petros lobt und mahnt.

Der deutsche Marathon-Rekordhalter Amanal Petros sieht auch seine neuen Laufschuhe als Grund für seine Verbesserung. In Berlin hatte Petros am Sonntag seine Bestmarke um fast anderthalb Minuten auf 2:04:58 Stunden gesteigert. Danach berichtete er angesprochen auf seine Schuhe: «Ich hatte nie so ein gutes Gefühl.»

Der technische Fortschritt mit der Entwicklung von Carbon-Schuhen wird in der Leichtathletik-Szene ebenso lebhaft wie kontrovers diskutiert - auch vor dem Hintergrund von Verletzungen.

«Dieser neue Schuh, der sehr leicht ist, ist natürlich nicht so super stabil. Man muss ganz vorsichtig damit trainieren», sagte Petros, der mit seinem Modell nach eigenen Worten nur zwei Trainingsläufe absolvierte.

Die Schuhe drücken Petros dem eigenen Empfinden zufolge nach vorn und nach oben. Entscheidend sei das Gefühl für den Kontakt zwischen Körper und Fuß. Der 29-Jährige hält die Schuhe für geeignet, um damit vier- bis fünfmal die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern zu laufen.

Grundsätzlich sollen die neuen Hightech-Schuhe helfen, nach einer harten Belastung schneller wieder intensiver trainieren zu können als mit bisherigen Modellen. Auch bisher gibt es schon die Unterscheidung zwischen aggressiveren Wettkampfschuhen und Trainingsschuhen.

Petros will auch künftig zudem Spikes anziehen und einzelne Rennen auf der Bahn bestreiten. In der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon bestritt er beim Diamond-League-Meeting in Brüssel ein Rennen über 10.000 Meter. Im kommenden Jahr liegt sein Fokus vor allem auf den Olympischen Spielen in Paris. «Ich habe sehr viel vor», sagte der 28-Jährige mit Blick auf die nächste Saison.